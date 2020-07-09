Elazığ'dan Kızılırmak ve Yeşilırmak'a yayın balığı takviyesi
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Elazığ'dan Kızılırmak ve Yeşilırmak'a yayın balığı takviyesi

DSİ Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce son 5 yılda üretimi gerçekleştirilen 40 bin yayın balığı, doğal yaşam alanları olan Kızılırmak ve Yeşilırmak üzerindeki baraj göllerine bırakıldı.

09.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:05

DSİ Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce son 5 yılda üretimi gerçekleştirilen 40 bin yayın balığı, doğal yaşam alanları olan Kızılırmak ve Yeşilırmak üzerindeki baraj göllerine bırakıldı.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 1976 yılında faaliyete başlayan ve 1991 yılında kurulan modern tesislerde yavru sazan, gökkuşağı alabalık ve ot sazanı üretimi gerçekleştirilen şube müdürlüğünce son 5 yıldır yavru yayın balığı üretimi de yapılıyor.

Türkiye'de yayın balığı üretimi noktasında sayılı merkezlerden biri olan DSİ Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde deneme üretimlerinin sonunda son 5 yılda 40 bin yayın balığı üretildi.

Modern tesislerde uzman ekipler tarafından haziran ve temmuz ayı başlarında sağımı yapılan dişi yayın balıklarından elde edilen yumurtalar, erkek balıklardan alınan spermlerle döllenmek suretiyle balık larvaları elde ediliyor.

Özel şişelerde bekletilen larvalardan 3 günün sonunda elde edilen yavru balıklar, özel tanklara alınıp 6 aylık bir bakım ve beslenmeye tabi tutularak ortalama 30 santimetre boyuna ulaştıklarında yine özel tanklar aracılığıyla doğal yaşam ortamları olan Kızılırmak ve Yeşilırmak üzerinde yer alan baraj göllerine bırakılıyor.

DSİ 9. Bölge Müdürü Şükrü Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki rezervuarlarda su ürünleri faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

İhtiyaç duyulması halinde Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan baraj gölleri ile doğal göllerin balıklandırılmasına yönelik çalışmalarda da bulunduklarını ifade eden Baysal, 5 yıl önce Keban'da kitlesel anlamda yavru yayın balığı üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tesislerde birkaç yıl süren deneme çalışmalarının ardından son 5 yılda 40 bin yavru yayın balığı üretildiğini aktaran Baysal, "Yayın balığı ilk defa bir devlet kurumu olarak Keban şube müdürlüğümüz tesislerinde üretilmiştir. Bu yönüyle yapılan üretim, Türkiye'de ilk olma özelliğinde. Tabi yayın balığı ılık suda yetişen bir balık. Burada hazirandan başlayarak ekim ayına kadar üretimi gerçekleştiriliyor. 6 aylık sürede 30 santimetre boyuna gelen yayın balıkları, ihtiyaç duyulan Yeşilırmak ve Kızılırmak üzerindeki baraj göllerine takviye amaçlı gönderiliyor." dedi.

Baysal, yayın balığının, etinin kılçıksız ve lezzetli olmasından dolayı piyasada talep gören, ticari değeri yüksek bir balık türü olduğunu vurguladı.

Bu yönüyle hem artan talebi karşılamak hem de doğal yaşam alanlarındaki mevcut popülasyonu korumak için çalışmalarını aralıksız sürdüklerini aktaran Baysal, "2020 yılında 5 milyon sazan, 100 bin ot sazanı ve 10 bin yayın balığı üretimi hedeflenmekte." diye konuştu.

Üretimi meşakkatli ve hassas

DSİ Keban Su Ürünleri Şube Müdürü Yasin Celayir ise yayın balığı üretiminin diğer balık türlerine göre oldukça meşakkatli ve hassas olduğunu dile getirdi.

Yayın balığı üretimi için bir gün öncesinden üreme hormonu enjekte edilerek sağıma hazır hale getirilen dişi anaçlardan alınan yumurtaların, erkek anaçlardan alınan spermler ile döllendiğini aktaran Celayir, şunları kaydetti:

"Larvalarımız yumurtadan çıktıktan sonra bunları bakım, besleme yapacağımız teknelere almaktayız. Polikültür dediğimiz yani sazan balıkları ile birlikte aynı havuz ortamında bakım, besleme yapıyoruz. Haziranda yaptığımız sağımlar, takribi 6 aylık bakım ve beslemeden sonra ekim ayında sazan yavruları ile hasat ediliyor. Aynı ortamda bulunan sazan balıkları ile kıyasladığımızda sazanlar 8-10 santimetre kadar büyürken, yayın balıkları 25-30 santimetreye ulaşıyor."

Celayir, yayın balıklarının etobur olmasından dolayı ekolojik dengeyi bozmamak için, bu türü, daha önce bulunup da stoklarında azalma meydana gelen baraj göllerine takviye amaçlı bıraktıklarını aktardı.

"Bu yıl 2020 hedefimiz, 10 bin yayın balığı üreterek Kızılırmak ve Yeşilırmak nehir sistemleri üzerindeki baraj göllerine göndermektir." ifadesini kullanan Celayir, bu amaçla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Elazığ'dan Kızılırmak ve Yeşilırmak'a yayın balığı takviyesi

Kaynak: AA

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