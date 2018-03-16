Elazığ'dan Kilis'e Destek Ziyareti

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye meclis üyeleri ve iş adamlarından oluşan heyet, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ve bölge halkına destek amacıyla Kilis'e uğurlandı.

Belediye binası önünde bir araya gelen 70 kişilik heyet adına açıklama yapan Yanılmaz, TSK'nin Afrin'de ülkenin sınır güvenliği ve bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi için kahramanlık timsali, dünyaya örnek bir mücadele gösterdiğini söyledi.

Mehmetçik'in verdiği mücadelede onlara moral katmak, güvenlik güçlerine sonsuz destek veren Kilis halkına minnettarlıklarını göstermek için kenti ziyaret edeceklerini dile getiren Yanılmaz, şunları kaydetti:

"Milletimizin birlik ve beraberliği, kardeşliğimiz, muhabbetimiz, vatana ve bayrağa bağlılığımız, bu ülkeyi bölmek, kardeşi kardeşe düşman yapmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve cesaret, yedi düvele karşı gösterdiği vatanseverlik, 80 milyon insanımızı bir arada tutmuş, birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Millet olarak kardeşliğimize, vatan sevgimize ve ebediyen bu topraklarda yaşama arzumuza hiçbir güç engel olamayacaktır inşallah."

Yanılmaz, vatan savunmasında şehadete eren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilere ise şifa diledi. Yanılmaz, harekatın başarı ile sonuçlanacağına inandıklarını aktardı.

Konuşmanın ardından heyet, Türk bayrağı bulunan 15 araçla dualar eşliğinde Kilis'e uğurlandı.