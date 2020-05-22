Elazığ'dan kan bağışı desteği sürüyor
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Elazığ'dan kan bağışı desteği sürüyor

Elazığ'dan kan bağışı desteği sürüyor Kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan bağış kampanyasına Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) da "Siz de Kan Bağışına" sloganıyla destek oldu.

22.05.2020 01:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:45

Elazığ'dan kan bağışı desteği sürüyor

ELAZIĞ - Kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan bağış kampanyasına Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) da "Siz de Kan Bağışına" sloganıyla destek oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından yurdun dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'dan da destek gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ TSO yönetim kurulu, meclis üyeleri ve personeli "Siz de Kan Bağışına" sloganıyla bağışta bulundu. Öğretmenevi önünde bulunan noktaya gelen grup formlarını doldurduktan sonra kan verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in meydan okumalarını kabul ederek tüm yönetim ve personeller ile birlikte kan bağışında bulunduklarını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Onlar, Sivas'ta bir kan bağışında bulunarak bunu bereketlendirme adına bir zincir haline getirerek bir faaliyet başlattılar. Bizler de bugün onun hayırlı meydan okumasına istinaden Elazığ TSO olarak, ASRİAD eski başkanı ve meclisi komite ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte bu hayırlı vazifeyi ifa etmeye geldik. Bilindiği üzere Covid-19 sürecinde Kızılay'ın kan stokları oldukça düşmüştü ama hamdolsun bu çağrılarla, toplumuzun değerli duyarlılığıyla birlikte kan stoku da her geçen gün yükseliyor. Bu da iyi bir haber" dedi.

Çağrıda da bulunan Arslan," lütfen uygun olduğunuz zaman gelip Öğretmenevi'nin önünde kurulan merkezde Kızılay'a destekte bulunun. Biz, bize hayırlı meydan okuyan STSO'dan aldığımız bayrağı yine hayırlı bir meydan okuma yaparak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu'na medyan okuyoruz ve 'Haydi Malatya, Siz de Kan Bağışına' diyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ise " Kan bağışı çağrılarımıza destek olmak için bugün buraya gelerek yapmış oldukları bağıştan dolayı Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Kan bağışlarından dolayı bir nebze de olsa artışa geçen stoklarımız hala kritik noktasını korumaktadır. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütlerini kampanyamıza destek olmalarını canı gönülden bekliyoruz"ifadelerini kullandı.

Elazığ'dan kan bağışı desteği sürüyor

Kaynak: İHA

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