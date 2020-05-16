Elazığ'dan kan bağışı desteği sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'dan kan bağışı desteği sürüyor

Kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan bağış kampanyasına Memur-Sen Elazığ Şubesi üyeleri de "Kan Ver Hayat Ver Kızılay'a Destek Ver" sloganıyla destek oldu.

Elazığ'dan kan bağışı desteği sürüyor
16.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:57

Kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan bağış kampanyasına Memur-Sen Elazığ Şubesi üyeleri de "Kan Ver Hayat Ver Kızılay'a Destek Ver" sloganıyla destek oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından yurdun dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'dan da destek gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Memur Sen Elazığ İl Başkanlığı koordinesinde bağlı diğer sendikaların yönetim ve üyeleri "Kan Ver Hayat Ver Kızılay'a Destek Ver" sloganıyla kan bağışı yaptı. Öğretmenevi önünde bulunan noktaya gelen grup formlarını doldurduktan sonra kan verdi.

Genel merkezlerinin başlattığı kampanyaya Elazığ ailesi olarak katılıp destek olduklarını dile getiren Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, "Korona virüs salgını sürecinde Kızılayımızın kan stoklarının azalması nedeniyle böyle bir kampanyayı gerçekleştiriyoruz. Bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Kan ver çünkü her insan buna değerdir. Kızılay ve Memur-Sen kriz zamanlarında, insani yardım kampanyalarında, kısaca insanı yaşatmaya matuf her noktada birlikte hareket etmiştir. Bu salgın başladığından beri söylenen iki slogan vardı. Evde kal hayatta kal, hayat eve sığar. Bu akşam buna yeni bir slogan daha ekliyoruz 'Kan Ver Hayat Ver Kızılay'a Destek Ver' diyoruz"ifadelerini kullandı.

Korona virüsü nedeniyle kan stoklarının düştüğünü anımsatan Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ise, kan bağışı çağrısı yaptıklarını aktararak, Memurlar konfederasyonuna da destek oldukları için teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Berat Albayrak Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Şeyma Subaşı Ersin Korkut Burcu Esmersoy Michael Jackson
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Salı Aydın Ali Koç Haziran
Şu an buradasınız: Elazığ'dan kan bağışı desteği sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:25:46. #1.15#
title