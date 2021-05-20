Elazığ'dan İsrail'e tepki, Filistin'e destek sürüyor
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Elazığ'dan İsrail'e tepki, Filistin'e destek sürüyor

Elazığ'dan İsrail'e tepki, Filistin'e destek sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'dan İsrail'e tepkiler sürerken Filistinlilerede dua edilerek destek sürüyor.

Elazığ'dan İsrail'e tepkiler sürerken Filistinlilerede dua edilerek destek sürüyor.

ELHAK platformu koordinesinde Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin için dua etti. Ahmet Aytar Meydanında düzenlenen basın açıklaması Kuran-I Kerim Tilaveti ile başladı. Vatandaşların Filistin bayraklarını dalgalandırdığı programda 'Katil İsrail' sloganları atıldı. Daha sonra Filistinliler için dua edildi.

Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne dikkat çeken platform sözcüsü Ersin Eryılmaz, "Kudüs'ü bağrında barındıran Filistin, küresel güçlerin gayrı meşru çocuğu olan azgın Siyonist işgal gücünün zulmü ve altında kanayan yaramızdır. Bu yarayı açan hançer terörist İsrail'dir. İsrail bir devlet değil terörist bir çetedir" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'dan İsrail'e tepki, Filistin'e destek sürüyor
Elazığ'dan İsrail'e tepki, Filistin'e destek sürüyor
Elazığ'dan İsrail'e tepki, Filistin'e destek sürüyor
Elazığ'dan İsrail'e tepki, Filistin'e destek sürüyor
Elazığ'dan İsrail'e tepki, Filistin'e destek sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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