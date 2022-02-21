ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM - Haberler

Haberler

HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ELAZIĞ'da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Biz kardeşiz İdlib'in yanındayız' kampanyası kapsamında toplanan yardımlar 8 TIR'a yüklenerek, Suriye'nin İdlib şehrine uğurlandı.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Biz kardeşiz İdlib'in yanındayız' kampanyası kapsamında toplanan yardımlar 8 TIR'a yüklenerek, Suriye'nin İdlib şehrine uğurlandı.

Elazığ'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Biz kardeşiz İdlib'in yanındayız' kampanyası kapsamında hayırseverler tarafından yatak, battaniye, gıda malzemeleri ve temizlik ürünleri gibi muhtelif malzemeler toplandı. 8 TIR'a yüklenen yardımlar için tören düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Ömer Toraman, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın, diyanet personeli ve vatandaşlar katıldı. Kur'an- Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, Bizim inancımız, medeniyetimiz zor durumda olanlara yardım etmeyi, dayanışmayı emrediyor. Kaldı ki sınırlarımızın hemen ötesinde milyonlarca insan zor şartlarda, çadırlarda, barakalarda bu çetin kış mevsimini geçirmeye çalışıyor. Bugün de zor durumda olduğunu müşahede ettiğimiz İdlib'deki din kardeşlerimize yardım elini uzatmak için Elazığlılar kenetlendiler, bir araya geldiler. Bugün zor durumda olan kim varsa onun elinden tutmak bizim inancımızın gereği dedi. Konuşmaların ardından yardımların yüklendiği TIR'lar Suriye'nin İdlib şehrine dualarla uğurlandı.

ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM

ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM

ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Elazığ, İdlib, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title