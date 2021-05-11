Elazığ'dan Filistin'e konvoylu destek

ELAZIĞ'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılara tepki amacıyla konvoy düzenlendi.

ELAZIĞ'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılara tepki amacıyla konvoy düzenlendi.

Elazığ'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla Memur-Sen tarafından konvoy düzenlendi. Kültürpark'tan başlayarak Hazardağlı Kavşağı'na kadar süren konvoyda araçlarda Filistin ve Türk bayrakları yer aldı. Yapılan konvoy geçişlerinin ardından açıklama yapan Memur-Sen Elazığ Temsilcisi İbrahim Bahşi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadıklarını ifade ederek, "Herkes bilsin ve duysun ki Mescid-i Aksa barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes duysun ki Kudüs Filistin'dir, İslam'ın şehridir ve bütün inançların medeniyet birikimidir. Kudüs'te adalet bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslediği emperyalizmdir. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ