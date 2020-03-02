Elazığ'dan "Bahar Kalkanı Harekatı"na bayraklı mehteranlı destek

02.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:52

Elazığ'dan Suriye'de başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatına" vatandaşlara bayrak dağıtılıp, mehteranla destek verildi.



Türkiye genelinden olduğu gibi Elazığ'dan da Suriye'de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatına" destek geldi. Harekata destek kapsamında Memur Sen Elazığ İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında açıklama yapıldı. Açıklama öncesinde Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı'da Mehter marşı ile destek verdi.Ardından İstasyon Caddesindeki esnaflara ve vatandaşlar Türk Bayrakları dağıtıldı. Vatandaşlar bayraklarını sırtına, esnaflar ise iş yerlerine asıp desteğini gösterdi.



Açıklamayı 'yasımız var' demek için yapmadıklarını belirten Memur Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, "Bilakis zulme karşı direnen, mazlumun hakkı için canından geçmeyi ahdetmiş bir şuuru hiçbir gücün yok edemeyeceğini haykırmak için yapıyoruz. Emperyalizm, her alanda gelişerek güçlenen Türkiye'yi, yüzyıl önce İstiklal Harbimizi verdiğimiz dönemin şartlarına benzer bir imkansızlığa mahkum edip bölgeden dışlamak, bizim dahil edilmediğimiz bir oyun ve paylaşım planı ile bölgenin haritasını yeniden çizmek istemektedir. Ancak Türkiye, yüzyıl öncesinin Türkiye'si değildir, Türkiye artık bölgede büyük bir güçtür. Geldiğimiz bu aşamada, Türkiye'nin kabul etmediği hiçbir çözüm, uygulanma ve yaşama şansı bulamayacaktır. Türkiye en yüksek seviyeden bu kararlılığın mesajını vermiştir. Türkiye, katillere gereken cevabın verileceğini, alçakça saldırının hemen akabinde belirlenen hedefleri ateş altına alarak göstermiştir" dedi.



Türkiye'nin kararlılığı ve dik durduğuna değinen Bahşi, "Askerlerimize saldırarak amaçlarına ulaşacaklarını sananlar, Bahar Kalkanı Harekatı ile kendileri için nasıl bir son hazırladıklarını göreceklerdir, görmeye de başlamışlardır. Gün, bir ve beraber olma günüdür. Gün, gerçek bir millet olduğumuzun bilinciyle bayrağımızın altında, kahraman askerimizin yanında yer alma, milli duygular ve idealler etrafında kenetlenme ve birliğimizi pekiştirme günüdür. Biz Elazığ olarak Mehmetçiğimizin yanındayız. Memur-Sen ailesi olarak milletimizin emrindeyiz. Bu duyarlılığımızı da şehrimizi bayraklarla donatarak göstermek istiyoruz. Tüm halkımızı da evlerini, iş yerlerini, otomobillerini ve tüm şehri ay yıldızlı bayraklarla donatmaya çağırıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA