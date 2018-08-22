Elazığ'dan Avrupa ve Japonya'ya Balık İhracatı

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da Keban ve Karakaya baraj göllerinde üretilen 9 bin ton alabalık Avrupa'ya, 400 ton somon ise Japonya'ya satıldı.

Türkiye'de alabalık üretiminde ilk sırada yer alan ilçede, geçen yıl 17 bin 500 ton alabalık, 400 ton somon yetiştirildi.

Gümüşdoğa Su Ürünleri firmasının Elazığ tesislerinden sorumlu su ürünleri mühendisi Murat Soyutürk, AA muhabirine, bilgisayar kontrollü otomatik yemleme sistemleriyle üretim yaptıklarını belirtti.

Firma olarak modern yöntemlerle alabalık ürettiklerini anlatan Soyutürk, "Geçen yıl ürettiğimiz 9 bin ton alabalığı başta Hollanda, Almanya, İngiltere ve Polonya olmak üzere Avrupa ülkelerine, 400 ton somonu da Japonya'ya ihraç ettik." dedi.

Soyutürk, oksijen yönünden zengin sularda üretilen alabalıkların kalitesinin de yüksek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Karakaya Barajı 10. Bölge'nin suyunun soğuk, serin ve oksijence zengin olmasından dolayı üretilen alabalığın et kalitesi diğer bölgelerde üretilenlere göre daha yüksek özellikler taşıyor, daha çok rağbet görüyor ve tutuluyor. Bulunduğumuz su üzerinde 12 ay boyunca üretim yapabiliyoruz. Diğer bölgelerde ve baraj göllerinde ise alabalık üretimi 7-8 ayla sınırlı kalıyor. Bulunduğumuz bölgenin ulaşım ve haberleşme noktasında sıkıntıları var. İmkanlarımız iyileştirilirse mevcut üretimimizin daha da artacağına, ekonomiye daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum."

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan ise bölgenin, 150 civarındaki alabalık çiftliği ile adeta Türkiye'nin yüzen bir organize sanayi bölgesi haline geldiğini anlattı.

Karahan, Keban ve Karakaya baraj gölleri üzerinde yer alan alabalık tesislerinin bin 500 kişiye istihdam sağladığını kaydetti.