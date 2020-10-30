Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti

30.10.2020 12:44 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:30
Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da prizdeki şarj aletinin patlaması sonucu 8 aylık Hira Nur bebeğin hayatını kaybettiği yangından ağır yaralı olarak kurtarılan 4 yaşındaki Kağan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Elazığ'da prizdeki şarj aletinin patlaması sonucu 8 aylık Hira Nur bebeğin hayatını kaybettiği yangından ağır yaralı olarak kurtarılan 4 yaşındaki Kağan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda dar gelirli ailelerin yaşadığı CYA2 konutlarının zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne G.K'nin komşuya gittiği 3 çocuğun bulunduğu evde elektrik prizindeki şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler yatağı tutuşturdu. Bu sırada evden çıkan dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girerek yangına maruz kalıp ağır yaralanan 8 aylık Hira Nur, 4 yaşındaki Kağan Duha ile dumandan etkilenen Koray'ı kurtararak hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye sevk etti. Hastaneye götürülen kardeşlerden Hira Nur bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, Durumu ağır olan ve ilk tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan 4 yaşındaki Kağan ise Malatya'ya sevk edildi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Yanık ünitesinde tedavi altına alınan Kağan'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Öteyandan Dumandan etkilenen diğer çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kahreden haber: 4 yaşındaki Kağan da hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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