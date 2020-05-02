Elazığ'daki uzman çavuş babadan Gaziantep'teki kızına jandarma destekli doğum günü sürprizi
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Elazığ'daki uzman çavuş babadan Gaziantep'teki kızına jandarma destekli doğum günü sürprizi

02.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:32

Elazığ'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Şen, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturan 8 yaşındaki kızının doğum gününü meslektaşları aracılığıyla kutladı.

Elazığ'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Şen, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturan 8 yaşındaki kızının doğum gününü meslektaşları aracılığıyla kutladı.

Yaklaşık 1 yıl önce Elazığ'a tayin olan Şen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki görevi nedeniyle kızı Necla'nın doğum günü kutlamasına katılamadı.

Küçük yaşta annesini kaybettiği için ninesi ve dedesiyle yaşayan kızına doğum günü sürprizi yapmak isteyen Şen, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına ulaştı.

Jandarma ekipleri, aldıkları pastayla ailenin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki kapılarını çalıp, Necla Şen'e sürpriz yaptı. O anlar baba Mustafa Şen'e görüntülü aramayla izletildi.

Doğum günü sürprizi ve kendisine getirilen hediyeler karşısında mutlu olan Necla Şen, hem babasına hem de jandarmaya teşekkür etti.

Elazığ'daki uzman çavuş babadan Gaziantep'teki kızına jandarma destekli doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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