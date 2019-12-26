Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

26.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:28
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.


İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Dün düzenlenen operasyonda satışa hazır 578 gram kubar esrar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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