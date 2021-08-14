Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, Türk asıllı Alman vatandaşı O.D'nin bulunduğu araç yol kontrol noktasında durduruldu.

Aramada şüphelinin üstünde 23 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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