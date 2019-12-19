Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ'da polisin yaptığı "Şok" uygulamada silah ve uyuşturucu ile yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:13
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

'da polisin yaptığı "Şok" uygulamada silah ve uyuşturucu ile yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl 'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Şok" uygulamalar yaptı. Ekiplerin yaptığı uygulama sırasında belirlenen bir araç durdurulmak istendi. Durmayan araç kaçarken, polis peşine düştü. Bu sırada şüpheliler araçtan 1 adet pompalı tüfek ile 40 gram metamfetamini dışarı attı. Bir süre daha kaçan şüpheliler, araçtan inerek bir apartmana gizlendi. 3 şüpheli peşlerini bırakmayan polis tarafından saklandıkları binada yakalandı.


Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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