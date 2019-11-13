13.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:10

Elazığ'daki tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: 2 ölü 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sabah saat: 07.00 sıralarında merkeze bağla Ataşehir Mahallesinin arka kısmında bulunan Güney Çevre Yolu yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobil kontrolsüz hemzeminden geçtiği sırada makinist Vedat Yiğit'in idaresindeki Malatya-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Kazada yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. 2'si ağır 3 yaralı otomobilden çıkartılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Selahattin Yıldırım ve Ferdi Akbulut hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA