Elazığ'daki trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Osmaniye'de defnedildi
Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Bal'ın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Bal'ın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
Hasan Bal, dün kullandığı 01 ADD 182 plakalı otomobille Karakoçan ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Bal, Karakoçan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bal'ın naaşı, sabah Elazığ Karakoçan Devlet Hastanesinde düzenlenen askeri törenin ardından kara yoluyla Düziçi'ne bağlı Selverler köyündeki babaevine götürüldü.
Cenaze, helallik alınması sonrası Aydınlar Camisi'ne getirildi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bal'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi.