Elazığ'daki trafik kazasında ağır yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti
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Elazığ'daki trafik kazasında ağır yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti

19.10.2020 23:49 | Son Güncelleme: 19.10.2020 23:52
Elazığ'daki trafik kazasında ağır yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Elazığ'da dün iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'da dün iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Bekir Akın'ın kullandığı 81 AZ 528 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 23 BH 883 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Ayşe T. ve Fethi A, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Dün akşam Bekir Akın yönetimindeki 81 AZ 528 plakalı otomobil, Elazığ-Tunceli kara yolunda M.S. yönetimindeki 23 BH 883 plakalı otomobille çarpışmış kazada 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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