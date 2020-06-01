Elazığ'daki tekstil fabrikaları üretime başladı
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Elazığ'daki tekstil fabrikaları üretime başladı

KORONAVİRÜSLE mücadelede normalleşme süreciyle birlikte Elazığ'daki tekstil fabrikalarında seri üretimlere başlandı.

Elazığ'daki tekstil fabrikaları üretime başladı
01.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:17

 

KORONAVİRÜSLE mücadelede normalleşme süreciyle birlikte Elazığ'daki tekstil fabrikalarında seri üretimlere başlandı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece maske üretiminin yapıldığı Elazığ'daki tekstil fabrikaları, normalleşme süreciyle birlikte seri üretimlerine yeniden başladı. Kentteki fabrikalarda incelemelerde bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, "Çalışmanın huzuru ve kutsiyeti gerçekten çok farklı. Bu değeri yeniden kazanabilmek iş dünyası ve çalışanlarımız için çok önemli. Bundan sonraki süreçte de Elazığ iş dünyasına düşen 'Önce sağlık, önce insanlık' diyerek, bütün tedbirleri alarak çalışmaya ve üretmeye var gücümüzle devam etmektir. Fabrikalarda 2 aya yakın bir süre üretim olmadı. Bundan dolayı tabii ki iş akışlarında problemler var, alınan siparişleri yerine teslim etmekte problemler var. Daha fazla gayret göstererek inşallah  bu problemleri elbirliğiyle çözeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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