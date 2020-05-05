Elazığ'daki silahlı kavga
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Elazığ'daki silahlı kavga

Elazığ'daki silahlı kavga
05.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:46

Elazığ'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokaktaki bir oto kiralama ofisinde M.E. ile U.Ü. arasında yaşanan, Uğur Ü'nün silahla yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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