Elazığ'daki silahlı kavga
Elazığ'da çıkan, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da çıkan, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, dün Nailbey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesinde çıkan, esnaf E.A'nın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Z.T. olayda kullanılan silahla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.