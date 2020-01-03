Elazığ'daki silahlı kavga
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Elazığ'daki silahlı kavga

Elazığ'da çıkan, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

03.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:50
Elazığ'daki silahlı kavga

'da çıkan, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İl Asayiş Şubesi ekiplerince, dün Nailbey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesinde çıkan, esnaf E.A'nın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Z.T. olayda kullanılan silahla yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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