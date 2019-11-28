Elazığ'daki silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama
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Elazığ'daki silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

28.11.2019 19:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:46
Elazığ'daki silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama

merkezli 2 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ'a ruhsatsız silah getiren ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 12 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet mermi ele geçirildi.


Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si serbest kaldı, 5'i adliyeye sevk edildi.Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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