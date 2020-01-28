Elazığ'daki riskli binanın yıkımı sürüyor
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Elazığ'daki riskli binanın yıkımı sürüyor

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 7 katlı binanın yıkım çalışmaları sürüyor.

28.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:57
Elazığ'daki riskli binanın yıkımı sürüyor
ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 7 katlı binanın yıkım çalışmaları sürüyor.

merkezli depremde hasar gören 'ın İcadiye Mahallesi Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı Altunbaş Apartmanı'nda risk tespit edilip, yıkımına karar verildi. Caddenin her iki tarafı güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle kapatılarak, dün akşam binanın yıkımına başlandı. Ekipler, gece boyu devam eden yıkım çalışmalarına sabaha karşı kısa bir ara verdi. Aranın ardından önce molozlar kaldırıldı, daha sonra da vinç yardımıyla binanın yıkımı işlemi yeniden başladı.


- Elazığ
Kaynak: DHA
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