Elazığ'daki orman yangını söndürüldü Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Keban ilçesi Nimri Dağı'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgar, kuru otlar ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ilçeden ve Elazığ'dan itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA