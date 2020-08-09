Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gün boyu devam eden orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alındı
09.08.2020 22:30 | Son Güncelleme: 09.08.2020 22:41

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gün boyu devam eden orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında, 100 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç ile Balcalı köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yangın büyüdü. İki noktada devam eden yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 ilk müdahale aracı, 2 arasöz, 3 iş makinesi, 2 kepçe, 2 greyder ve çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye takviye olarak Elazığ başta olmak üzere Karakocan, Kovancılar ve Palu ilçelerinden itfaiye ekipleri gönderildi. 100 dönümlük alanda devam eden yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile saatler sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 100 dönüm meşe ormanının zarar gördüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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