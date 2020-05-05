Elazığ'daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimi
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Elazığ'daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimi

Elazığ'daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimi
05.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:22

Elazığ'daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimiELAZIĞ'da, meslek liselerindeki atölyelerde; günde 2 ton sıvı sabun, 10'ar ton yüzey dezenfektanı ve çamaşır suyu ile 3 bin maske üretilerek, koronavirüsle mücadeleye destek veriliyor.

Elazığ'daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimi

ELAZIĞ'da, meslek liselerindeki atölyelerde; günde 2 ton sıvı sabun, 10'ar ton yüzey dezenfektanı ve çamaşır suyu ile 3 bin maske üretilerek, koronavirüsle mücadeleye destek veriliyor. Elazığ'daki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koronavirüsle aktif mücadele yürütülüyor. Salgın nedeniyle ihtiyaç duyulan maske ve temizlik malzemelerinin üretimi için çalışmalar kapsamında, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölyede günde 2 ton sıvı sabun, 10'ar ton yüzey dezenfektanı ve çamaşır suyu üretilirken, Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise 3 bin maske üretimi yapılıyor. Dezenfektan ve maske üretimi yapılan okulların atölyelerinde inceleme yapan Vali Yardımcısı Mehmet Güder, çalışmaların, Elazığ'ın gurur kaynağı olduğunu söyledi. Meslek liselerinde üretilen dezenfektan ve maskelerle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacının karşılandığını aktaran Güder, "Hızlı bir şekilde arkadaşlarımızın koordinasyonunda üretim sürecini başlattık. Elazığ'ımızdaki kamu kurumlarımız veya ürün ihtiyacı duyan gerek tüzel gerek özel insanlarımız buradan bu ucuz ve hesaplı temizlik ürünlerini alabilirler" dedi.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Canpolat ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 100 okuldaki koronavirüsle mücadele amacıyla temizlik ürünlerini üretmek üzere atölye donanımlarını sağladığını söyleyerek, "Atölyemizde bu hafta itibarıyla üretime başlamış olduk. Şu an çamaşır suyu, yüzey dezenfektanı, el sabunu üretiyoruz. Alkol temin ettiğimiz takdirde el dezenfektanı da üreteceğiz. Atölyede günde 2 ton sıvı sabun, 10'ar ton yüzey dezenfektanı ve çamaşır suyu üretimi yapıyoruz. İlerleyen süreçte okullarımızın ve resmi dairelerin sıvı temizlik ürünleri ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız" diye konuştu.

Elazığ'daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimi

Kaynak: DHA

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