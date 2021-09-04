Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' mesaisi başladı
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Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' mesaisi başladı Koronavirüs nedeni ile yaklaşık 2 yıldır ara verilen yüz yüze eğitim 6 Eylülde yeniden başlıyor.

Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' mesaisi başladı

ELAZIĞ - Koronavirüs nedeni ile yaklaşık 2 yıldır ara verilen yüz yüze eğitim 6 Eylülde yeniden başlıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da kırtasiye esnafında yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeni ile yoğunluk yaşandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde 6 Eylül itibariyle tüm kademelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı. Elazığ'da hem pandemi hem de 24 Ocak depreminden dolayı kapalı kalan okullardan dolayı satış yapamayan kırtasiye esnafı, okulların açılacağı müjdesinin ardından kaynak kitap, defter, kalem gibi her türlü ihtiyaç malzemelerini hazırlayarak öğrenci ve velilerin beğenisine sundu. Pandemiden dolayı zor zamanlar geçirdiklerini dile getiren esnaflar, okulların açılmasıyla birlikte yoğun bir telaş içine girdiklerini söyledi.

"Deprem ve pandemi esnafı perişan etti"

40 yıldır kırtasiye işiyle uğraştığını ifade eden Mehmet Hanefi Batın, "Bir buçuk senedir okular kapalı, tabi ki stoklarımız olduğu gibi duruyor. Allah bu hastalığı bir an önce başımızdan def etsin. Depremler ve pandemi biz esnafı hakikaten perişan etti. Okullar açılacak milletimize hayırlı olsun. Hareketlilik başladı, inşallah devam eder. Esnaf da vatandaşlar da rahat eder. Eğitim de kaldığı yerden ilerler. Çocuklarımız kendilerini geliştirir ve memlekete faydalı olur. Okulların açılması özelikle çocuklarımıza ve esnafımıza faydalı olacaktır. Okular kapalı olduğu zaman hayat duruyor. Bu hastalık bir an önce bitsin, ülkemiz biran önce güzel günlere kavuşsun. Yoğunluk var ama tereddüt yaşayanlar da var, acaba açılır mı açılmaz mı tekrar kapanır mı gibi düşünenler var ama buna rağmen yoğunluk fena sayılmaz" dedi.

Mili Eğitim Bakanlığı'nın okulların yüz yüze eğitime açılacağı kararına çok sevindiğini belirten esnaf Oktay Kılıç, "Okulların açılacağı kararından sonra öğrencilerden ve velilerden yoğun bir talep oluşmaya başladı. Asıl talebin haftaya başlayacağını düşünüyorum. İnşallah böyle olmaya devam eder. Öğrencinin çantasını doldurmak ortalama 300 ile bin lira arasında değişir. Çünkü kırtasiyede ürün çeşitliliği çok fazla. Kaliteli, kalitesiz ve orta kalitede ürünler var. Alacağı kalitedeki ürüne göre değişir. Yoğunluk ufak ufak başladı" şeklinde konuştu.

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Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' mesaisi başladı
Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' mesaisi başladı
Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' mesaisi başladı
Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' mesaisi başladı
Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' mesaisi başladı
Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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