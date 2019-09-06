Elazığ'daki kazada anneanneden sonra torunu da hayatını kaybetti

Elazığ'daki kazada anneanneden sonra torunu da hayatını kaybetti

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ölen anneannenin 8 yaşındaki torunu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

06.09.2019 21:36
Elazığ'daki kazada anneanneden sonra torunu da hayatını kaybetti

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ölen anneannenin 8 yaşındaki torunu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, 3 Eylül'de Elazığ-Yurtbaşı beldesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan anneanne Güray Özün (59) ile torunu Resul Berkay Emre'ye (8), H.K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil çarptı. Kazada anneanne Özün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve 3 gündür Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren 8 yaşındaki Resul Berkay Emre'de bugün hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.