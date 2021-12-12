Elazığ'daki kaza kameralara yansıdı - Haberler
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Elazığ'daki kaza kameralara yansıdı

Elazığ'daki kaza kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir otomobil sürücüsü hatalı sollama yaparak seyir halindeki bir otomobile çarptı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir otomobil sürücüsü hatalı sollama yaparak seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil karşı şeride uçtu. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil hatalı sollama yaparak seyir halindeki 17 UK 026 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, karşı şeritten otomobilin gelmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Elazığ'daki kaza kameralara yansıdı

Elazığ'daki kaza kameralara yansıdı

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