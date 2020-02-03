Elazığ'daki Kayseri İtfaiyesi'ne Bakan Soylu'dan teşekkür

03.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:16

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Elazığ'a gönderdiği ekipleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etti. Bakan Soylu, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı ve Kayseri İtfaiyesine teşekkür etti.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Elazığ depreminin hemen ardından AFAD ile koordine kurarak iş makineleri, itfaiye araçları ve 20 kişilik ekiple Elazığ'a gitmiş ve arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'ya giderek incelemelerde bulunmuştu. Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretleri sırasında talep edilmesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinden 8 kişilik bir ekip Elazığ'a gönderildi.



Elazığ Kültür Park içerisinde yer alan ve özellikle çadırkent bölgesinde katalitik sobalardan meydana gelebilecek yangınlara karşı önleyici çalışmalar yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etti. Yangın güvenlik önlemleri ve önleyici çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Soylu, Kayseri İtfaiyesine vermiş olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA