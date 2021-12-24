Elazığ'daki hırsızlık olayında cezaevi firarisi olan ikinci zanlı da yakalandı - Haberler
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Elazığ'daki hırsızlık olayında cezaevi firarisi olan ikinci zanlı da yakalandı

Elazığ'daki hırsızlık olayında cezaevi firarisi olan ikinci zanlı da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da önceki gece bir iş yerinin önünden el arabasıyla yaklaşık 60 bin lira değerindeki inşaat malzemelerinin çalınması olayına karışan ve cezaevi firarisi olan ikinci zanlının da yakalandığı bildirildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Elazığ'da önceki gece bir iş yerinin önünden el arabasıyla yaklaşık 60 bin lira değerindeki inşaat malzemelerinin çalınması olayına karışan ve cezaevi firarisi olan ikinci zanlının da yakalandığı bildirildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Mahallesi'nde elektronik aletler ve inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen 2 hırsız önce gözetleme yaptı. Bir süre sonra el arabası ile iş yerinin önüne tekrar gelen ve içeriden jeneratör, matkap, kablo ve alet edevat çalan hırsızlar malzemeleri el arabasına koyarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde kimliği tespit edilen F.G., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, olaya karışan diğer kişinin ise cezaevi firarisi B.D. olduğunu tespit etti. Zanlı, emniyet görevlilerinin çalışmasının ardından yakalanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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