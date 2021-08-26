ELAZIĞ'DAKİ HASADI YAPILAN KAVUN VE KARPUZ 81 İLE GÖNDERİLECEK
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ELAZIĞ'DAKİ HASADI YAPILAN KAVUN VE KARPUZ 81 İLE GÖNDERİLECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, toplam 13 bin dekarlık alanda ekilen kavun ve karpuzun hasadı başladı.

ELAZIĞ'da, toplam 13 bin dekarlık alanda ekilen kavun ve karpuzun hasadı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, hasat sonrası 50 bin ton ürün beklediklerini, kavun ve karpuzu Türkiye'nin 81 iline göndereceklerini söyledi.

Kent genelinde toplam 13 bin dekarlık alanda üretimi yapılan kavun ve karpuzun hasadı düzenlenen programla başladı. Merkeze bağlı Muratçık köyündeki programda hasadı yapılan kavun ve karpuzlar kamyonlara yüklenerek komşu illere gönderildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ genelinde 5 bin dekar alanda kavun, 8 bin dekar alanda da karpuz üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Bu yılki hasattan yaklaşık 50 bin ton ürün beklediklerini belirten Karahan, kavun ve karpuzları Türkiye'nin 81 iline göndereceklerini söyledi.

'KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ'

Elazığ'ın iklim koşulları dikkate alındığında karpuz yetiştiriciliğinde de önemli bir noktada olduklarını dile getiren Karahan, "Yaklaşık 13 bin dekar alanda kavun ve karpuz üretimi yapıyoruz. Bu üretimimizden yaklaşık 50 bin ton ürün bekliyoruz. Elazığ'ın kaliteli topraklarında yetişmiş olan kavun ve karpuzları Türkiye'nin 81 iline göndereceğiz ve insanlarımız da bunu sağlıkla tüketecekler" dedi.

ELAZIĞ'DAKİ HASADI YAPILAN KAVUN VE KARPUZ 81 İLE GÖNDERİLECEK
ELAZIĞ'DAKİ HASADI YAPILAN KAVUN VE KARPUZ 81 İLE GÖNDERİLECEK
ELAZIĞ'DAKİ HASADI YAPILAN KAVUN VE KARPUZ 81 İLE GÖNDERİLECEK
ELAZIĞ'DAKİ HASADI YAPILAN KAVUN VE KARPUZ 81 İLE GÖNDERİLECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ELAZIĞ'DAKİ HASADI YAPILAN KAVUN VE KARPUZ 81 İLE GÖNDERİLECEK - Haberler
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