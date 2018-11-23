Elazığ'daki Fetö/pdy Operasyonu
Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7'si muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilmiş 8 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla 20 Kasım'da Elazığ merkezli Ankara, Kırşehir, İstanbul, Erzincan, Amasya, Edirne, İzmir, Şanlıurfa ve Kars'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si muvazzaf 8 astsubay gözaltına alınmıştı.