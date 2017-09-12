Elazığ'daki Fetö/pdy Operasyonu

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Elazığ'da, 6 Eylül'de düzenlenen operasyonda aralarında halen görevde olan, açığa alınan ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilmiş memurların da bulunduğu 12 şüpheli ile daha sonra yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.