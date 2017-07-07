Elazığ'daki Fetö/pdy Davası

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de yer aldığı tutuklu 61 askeri personelin yargılandığı davada tanıklar dinlendi.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda görülen davanın beşinci duruşmasının ilk oturumunda 2 tanığın ifadesine başvuruldu.



FETÖ'ye yönelik başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu Sincan 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada tanık olarak dinlenen eski Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç, sanık Ünlü'ye iddianamede yer alan atama listelerini vermediğini öne sürdü.



Darbe girişimi öncesi bir haftalık süreçte Ünlü ile görüşmediğini iddia eden Partigöç, şunları kaydetti:



"Ünlü'yü Kara Harp Okulunda devre arkadaşım olmasından dolayı tanırım. Ankara'da subay lojmanlarında aynı binada oturuyorduk. Genelkurmay Personel Daire Başkanlığındaki görevim nedeniyle tüm general ve amiralleri olduğu gibi sanık Ünlü'yü de tanırım. Ünlü ile darbe girişiminden önceki 5-6 günlük süreçte yüz yüze görüşmedim. Telefonla iş icabı görüşmüş olabilirim. Darbe girişiminden sonra baskı yapılarak aleyhime birçok beyan alınmıştır. Ben kesinlikle Ünlü'ye iddianameye konulan listeleri vermiş değilim. Sıkıyönetim atamalarında bulunan isimlerin soruşturma ve kovuşturmalarıyla ilgili benden herhangi bir tanık ifadesi alınmış değildir."



- "Emirleri Ünlü'den aldıklarını söylediler"



Tanık olarak ifadesine başvurulan dönemin Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali Çardakçı, duruşmaya Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile katıldı.



Çardakçı, ifadesinde, darbe girişiminin olduğu dönemde Tunceli Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yaptığını anımsatarak, "sıkıyönetim" ilan edildiğini duyunca kendisine bağlı jandarma komutanlarını arayarak bunun paralel yapının işi olduğunu söylediğini ileri sürdü.



Tunceli'nin Pertek ve Hozat ilçe jandarma komutanlarını da aradığını bildiren Çardakçı, şöyle devam etti:



"Pertek Jandarma Komutanı bana tabur komutanının yanında olduğunu, savcı, belediye başkanı, emniyet amirini tabur komutanlığına çağırdığını söyledi. Ben de böyle bir emrin kanunsuz olduğunu belirterek, bulundukları yeri terk etmelerini söyledim. Tabur komutanını telefona vermelerini istedim. Tabur komutanı ile görüştüğümde böyle bir kalkışmanın kanunsuz olduğunu söyledim. O da bana 'Çay içmek için çağırdım.' dedi."



Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece de bölge komutanı olarak emirlerinin yerine getirileceğini düşünürken, talimatlarının yerine getirilmediğini anladığını dile getiren Çardakçı, şu bilgileri verdi:



"Daha sonra Hozat İlçe Jandarma Komutanını aradım. Onlara da görev yerlerini terk etmeleri gerektiğini söyledim. Daha sonra komutan vekiline bu işin kanunsuz olduğunu telefonda söyledim. Emirleri Ünlü'den aldıklarını söylediler. Ben de Ünlü'den emir alamayacaklarını, benden emir alacaklarını söyledim. Ünlü'yü aradım, Ankara'dan Elazığ'a geldiğini öğrendim ve kendisine 8. Kolordu Komutanlığına gitmesini söyledim. Ünlü'nün isminin listede sözde 'sıkıyönetim' komutanı olduğunu gördüğüm için Tunceli Valisini aradım. O gece Pertek-Elazığ arasında çalışan feribotların kullanılmamasını söyledim."



Duruşmada diğer tanıkların dinlenilmesine ikinci oturumda devam edilecek.



İstenilen ceza



İddianamede, sanık Tuğgeneral Ünlü ve binbaşı A.İ.A'nın "anayasal düzene ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suçun beraberinde başka suç işleme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. 59 sanık hakkında ise "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.