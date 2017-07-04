Elazığ'daki Fetö/pdy Davası

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan, aralarında tuğgeneral rütbesindeyken TSK'dan ihraç edilen, eski Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Abdulkerim Ünlü'nün de bulunduğu tutuklu 61 askeri personelin yargılanmasına devam edildi.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda görülen davanın ikinci duruşmasında 16 askeri personel savunma yaptı.



Sanıklardan eski Jandarma Binbaşı Adem Topaloğlu, istihbaratçı olduğunu ve Kovancılar ilçesinde örgütü üyesi bir şüpheliye yönelik yapılan operasyonun ardından tutuklandığını söyledi.



Sanık Topaloğlu, eski Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından hazırlandığı iddia edilen, darbe girişiminin başarılı olması durumunda TSK'da hayata geçirilmesi planlanan ve Ünlü'nün üzerinde çıktığı belirtilen "Atama listesinde" isminin yer almasına bir anlam veremediğini belirterek, şunları kaydetti:



"FETÖ'ye ait belgeleri evinde bulunduran Şükra Aslan'a yönelik operasyon yaptık ancak öncesinde kitapları ortadan kaldırdığı için gerekli delilleri bulamadık. Gözaltına aldıktan bir süre sonra Şükra Aslan serbest bırakıldı fakat sonrasında ben tutuklandım. Kendisi daha sonra tutuklandı. ByLock kullanıcısı olduğuma gelince FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olduğunu cezaevindeyken medyadan öğrendim. Hiçbir zaman ByLock kullanmadım. Kullanmışsam kiminle konuştuğumun, hangi emirleri aldığımın kanıtlanmasını istiyorum. Abdulkerim Ünlü'yü tanımıyorum, kendisiyle hiç görüşmedim."





Sanık eski İkmal Kıdemli Başçavuş Hakan Akbaş ise Ünlü'den çıktığı ifade edilen "Atama listesinde" adının neden yer aldığını bilmediğini ve Ünlü'yü daha önceden tanımadığını iddia etti.



Alevi olduğunu belirten Akbaş, "Alevi olduğumdan dolayı bu yapıyla duygusal, düşünsel ve eylemsel hiçbir bağım olamaz." şeklinde konuştu.





"İkiz kardeşim şehit oldu"





Sanıklardan eski Astsubay Hasan Işık da ele geçirilen "Atama listesinde" isminin neden bulunduğunu ve kim tarafından hazırlandığını bilmediğini öne sürdü.



FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını ileri süren Işık, "Abdulkerim Ünlü'yü de tanımıyorum. İkiz kardeşim 53 gün önce Şırnak'ta terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit oldu. Ben ise FETÖ üyeliğinden yargılanıyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



"'Çelişkiler İnsanı" adlı kitap FETÖ üyesi olmadığımı kanıtlar"'



Sanık eski Astsubay Halil Aydemir de Ünlü'den çıkan "Atama listesinde" adının yer aldığını ancak bu durumun kendisinin bu yapıya üye olduğunu göstermeyeceğini savundu.



Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Aydemir, "Darbe girişiminden sonra Abdulkerim Ünlü'nün ismini duydum. Yapılan aramada bulunan "Çelişkiler İnsanı" adlı kitap ile FETÖ üyesi olduğum iddia ediliyor. Oysaki bu kitap FETÖ liderinin gerçek yüzünü gösteren bir kitap. FETÖ'cü olsaydım bu kitabın bende ne işi olurdu. Bu kitap FETÖ üyesi olmadığımı kanıtlar." ifadelerini kullandı.





Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırdı.