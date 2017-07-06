Elazığ'daki Fetö Davasında Şüpheli İfadeleri Tamamlandı

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle 61 sanık hakkında açılan davada şüpheli ifadeleri tamamlandı.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugün ki celsesinde son olarak 12 sanık ifade verdi. 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlarından, yargılanan sanıklar suçlamaları reddetti.



Tüm sanıkların dinlendiği davanın yarın tanıkların dinlenmesi ile devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ