Elazığ'daki Fetö Davası

Elazığ'da 61 sanıklı FETÖ davasının 3'üncü gününde 22 sanığın ifadesi alındı.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugün devam eden celsesinde aralarında Elazığ'a sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'yü tutuklayan Binbaşı Ü.E ve Albay Abdullah B.'nin de yer aldığı 22 sanık ifade verdi.



'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlarından, yargılanan sanıklar suçlamaları reddetti. Darbeyi yolda giderken öğrendiğini ifade eden Binbaşı Ü.E, "Komutanımı aradım. Beni göreve geri çağırdı. Bende görevime geri gittim. Bana tutukla emri verildi. Abdulkerim Ünlü'yü tutukladık. Ben tutuklayıp şeref salonuna koyup kapının başına silahlı asker bıraktım. Albay M. ile görüşmek istedi. Ben uygun değil dedim. 'O benim devre arkadaşım görüşmek istiyorum' dedi. Bizde izin verdik. Ünlü'den çıkan listede benim adım olduğum için terör örgütü üyesi olarak tutuklandım. Ben görevim gereği bir sürü emir verdim. Görevde beni sevende sevmeyende oldu. Onun için adım yazılmış olabilir diye düşünüyorum. Adıma yapılan bu karalamayı kabul etmiyorum. Darbe gecesi komutanımın dediği her şeyi harfiyen yerine getirdim. ByLock çıkan telefon benim telefonumdur. Görevim gereği muhaberem çok yoğun geçtiğinden günlük telefonla görüşmem 400-500 arasındaydı. Dolayısıyla sınırsız internetim vardı. Yoğun bir internet işimiz vardı. Bazı görevler hariç kolordu komutanlığında internet yasaktır. Kolordu karargahında birçok kişi telefonumu kullanmıştır. Çünkü ben müsemma gösteren biriydim. Birilerinin benim telefonumu kullandığın düşünüyorum. ByLock'u ben yüklemedim. Bu nedenlerle mağdur olduğumu söylemek istiyorum" dedi.



Emniyete giderek kedisinin teslim olduğunu aktaran Üsteğmen B.T.ise, "15 Temmuz'da benim yerime atanan kişi timi komple devraldı. Şu anda FETÖ'den tutuklu. Listenin çıktığı tarihte ben burada görevli değildim. Benim bir bilgim yok listeden" diye konuştu.



Diğer sanıkların dinlenmesi için ara verilen duruşma yarın da devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ