Elazığ'daki depremzedelere ilk koşan UMKE ve 112'ye Teşekkür belgesi

19.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:35

Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip olarak Tekirdağ'da görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli ve UMKE personellerine "Teşekkür Belgesi" verildi.



Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen "Teşekkür Belgesi" törenine, İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Sağlık-Sen Tekirdağ İl Başkanı Hamza Öksüz, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Egemen Yavaş, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Erdem, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Uzmanı Denizhan Türkmen ve Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları ve UMKE ekipleri katıldı. Törende Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip olarak Tekirdağ'da görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli ve UMKE personellerine "Teşekkür Belgesi" verildi.



Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen 'Teşekkür Belgesi' takdim törenine katılan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, "UMKE bünyesinde bulunan personelimizin tamamı gönüllülük esasına göre hizmet vermekte olup, yapmış oldukları bu kutsal görev hiçbir şekilde karşılanamaz. Ama bu kıymetli görevi ifa etmeleri dolayısıyla kendilerine Teşekkür Belgelerini teslim ettik. Bakanlığımızın misyon ve vizyonları doğrultusunda çağın gereklerine göre son model alet ve ekipmanlarla donatılmış olan kara, hava ve deniz ambulanslarımızla her türlü hava koşulunda ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Yapmış olduğumuz hizmetin ne kadar değerli, ne kadar özel ve ne kadar kutsal olduğunun bilinci içerisindeyiz. Elazığ depremine destek ekip olarak katılan 4 kişilik 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline ve 5 kişiden oluşan UMKE timine, bu kutsal görevi ifa eden bütün personellerimizi temsilen 'Teşekkür Belgesi' takdimi yapılmış olup, Acil sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan bütün personellerimize canı gönülden teşekkür ederim" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA