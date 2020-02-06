Elazığ'daki depremzedeler için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor
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Elazığ'daki depremzedeler için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor

Elazığ'da depremzedeler için kurulacak olan konteyner kent için Kilis'ten konteynerler gönderilmeye başlandı.

06.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:29
Elazığ'daki depremzedeler için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor

'da depremzedeler için kurulacak olan konteyner kent için 'ten konteynerler gönderilmeye başlandı.


Elazığ merkezli 6.8 şiddetindeki depremde evsiz kalanlar için oluşturulacak konteyner kent için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor. Kilis'in Öncüpınar konaklama tesislerinde daha önce Suriyelilerin barındığı konteynerler sökülerek Elazığ'a gönderilmeye başlandı. Öncüpınar konaklama tesislerinin kapatılmasından sonra boşta kalan konteynerler sökülerek tırlar ile taşınıyor. - KİLİS

Kaynak: İHA
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