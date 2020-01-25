Elazığ'daki depremle ilgili provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı
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Elazığ'daki depremle ilgili provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı

Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

25.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:40
Elazığ'daki depremle ilgili provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı

'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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