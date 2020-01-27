Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Haberler » Güncel » Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden anne Tansel (40) ile oğlu Ömer Elidar'ın (12) cenazesi toprağa verildi.

27.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:48
Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

'daki depremde hayatını kaybeden Tansel (40) ile oğlu Ömer Elidar'ın (12) cenazesi toprağa verildi.

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazesi ilçesine bağlı köyüne getirildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Maden Kaymakamı Refik Özsoy'un da katıldığı cenaze namazının ardından Tansel ile oğlu Ömer Elidar'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Vali Güzeloğlu, gözyaşlarına hakim olamayan baba Turgut Elidar'a başsağlığı dileyerek, teselli etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler