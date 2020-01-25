Elazığ'daki deprem - Vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı
Abdullahpaşa Mahallesi olimpik yüzme havuzu deprem anı ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
25.01.2020 04:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:56
Abdullahpaşa Mahallesi olimpik yüzme havuzu deprem anı ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA