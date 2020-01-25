Elazığ'daki deprem - Vali Baruş Doğanyol'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi (6)
Malatya Valisi Aydın Baruş'un deprem bölgesinde incelemelerde bulunması MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
25.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:42
Malatya Valisi Aydın Baruş'un deprem bölgesinde incelemelerde bulunması MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (6)
Kaynak: AA