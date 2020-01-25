Elazığ'daki deprem - Vali Baruş Doğanyol'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi (6)
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Elazığ'daki deprem - Vali Baruş Doğanyol'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi (6)

Malatya Valisi Aydın Baruş'un deprem bölgesinde incelemelerde bulunması MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

25.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:42

Aydın Baruş'un bölgesinde incelemelerde bulunması MALATYA - 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Elazığ'daki deprem - Vali Baruş Doğanyol'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi (6)
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