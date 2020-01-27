Elazığ'daki deprem sonrası gelişmelerle ilgili haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.

27.01.2020 20:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:20

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sonunda şimdiye kadar 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 45 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti.

- AFAD: Sivrice'de 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde enkaz altında kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucunda 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 41 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk andan itibaren aralıksız çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgedeki tarama faaliyetleri devam ediyor.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Elazığ'daki depremde, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi, enkaz kaldırma çalışması başlatılacak.

Elazığ'da 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında son kişinin cenazesine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Bina sahiplerinin enkazda başka birinin olmadığını teyit ettiği öğrenildi.

İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm personele teşekkür etti. Hayatlarını kaybedenler için dua eden arama kurtarma ekipleri, daha sonra bölgeden ayrılmaya başladı.

Depremzedelere kömür dağıtılacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bir başka açıklamada da Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cezayir'den, deprem bölgesine yapılacak kömür yardımıyla ilgili talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem bölgesine 8 milyon lira kaynak aktardı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 8 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kullanılmak üzere 8 milyon lira kaynak aktardık. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz, psikososyal destek ekiplerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla depremden etkilenen vatandaşların yanındayız. Bir an önce depremin yaralarının sarılması en büyük amacımız."

Selçuk, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Elazığ'da enkaz altından kurtarılanlar deprem anını anlattı

Elazığ'da depremde çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Çiçek ailesi, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Çöken binadan yaralı kurtarılan ve kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden aileden 23 yaşındaki Kübra Çiçek, depremin yaşandığı anda babası Selahattin (49), annesi Türkan (42) ve kardeşi Mustafa Emir (12) ile evde olduklarını söyledi.

Sarsıntı anında ailece üçüncü kattan aşağı inmeye çalıştıkları esnada binanın çöktüğünü ifade eden Çiçek, "Deprem başladığında kaçmaya başladık. Kardeşim önden çıktı, o sırada elektrikler kesildi. Kardeşim ve ben üçüncü kattan birinci kata düştük. Kardeşimin merdiven basamaklarının bulunduğu yerde, sadece elini gördüm. Benim üzerime merdiven basamakları düşmüştü. Kardeşimi konuşturmaya çalıştım." dedi.

Kardeşi ile molozlar arasında sıkıştıklarını anlatan Çiçek, bağırarak birilerinin kendisine yardım etmesini istediğini dile getirdi.

Bu esnada babasının ve Afgan uyruklu Abdullah adında birinin kendisine yardıma geldiğini belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Ben hastanedeyken Afganistanlı olan ve enkazdan çıkmamı sağlayan abi buraya geldi. Tekvandocu olduğunu ve kente maç için geldiğini söyledi. Bizim mahallede oturuyormuş, binanın yıkıldığını görünce gelmiş. İlk arkamı döndüğümde onu gördüm, bir de babamla annemi gördüm. Ayaklarımı enkazdan elleriyle kazıyarak çıkardı. Enkazda bir delik görünüyormuş, oradan girmiş. Kardeşimin de ayaklarını enkazdan çıkarmış."

"Devletimizden Allah yüz bin defa razı olsun"

Enkazdan eşi ile ufak sıyrıklarla kurtulan baba Selahattin Çiçek ise deprem anında büyük dehşete kapıldıklarını, çocuklarını da yanına alıp merdivenlerden aşağı inmeye çalıştıkları dile getirdi.

Merdivenlerden inmeye çalışırken binanın çöktüğünü kaydeden Çiçek, şunları söyledi:

"Elektriğin kesilmesi ve uğultunun gelmesiyle hiçbir şey görmeden sanki uçar gibi üçüncü kattan komple aşağı düştük. Ondan sonra toz duman kalkınca baktık hanımla bana bir şey olmamış. Daha sonra sağa sola bakındık, kızım orada merdivenlere sıkışmış, onun hayatta olduğunu gördük, sevindik. Baktık oğlumuz yok, inşallah kurtulmuştur diye dua ettik, iki dakika sonra oğlumun kızımın hemen altında bağırtısını duyduk. 'Baba beni kurtar', molozlar komple yüzünü kapatmış, dimdik duruyor. Ben hemen oğlumun yüzünü açtım, annesi de geldi, üzerindeki molozları aldık."

Bu sırada kendilerine yardım için gelen Afganistanlı bir genci gördüğünü anlatan baba Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telefonunun ışığını açıp yanımıza geldi, 'Amca sakin ol, inşallah kurtarırız kızını.' dedi, tanımıyoruz. Sağ olsun kızımın ayaklarını kendi elleriyle kazıyarak enkazın altından komple çıkardı, sağ olsun AFAD ve itfaiye geldi. AFAD'a özellikle teşekkür ediyoruz, büyük mücadele verdiler. Sayın Valimize teşekkür ediyorum, çok mükemmel organize etmiş kurtarma çalışmalarını. Rabbim kimseye bu felaketi bir daha vermesin, 5,5 saat sonra oğlumu da sağ salim oradan çıkardık."

Deprem anında herkesin elinden geleni yaptığını vurgulayan Çiçek, "Afgan arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Bütün hastaneleri gezmiş, bir tek oğlumu biliyormuş, onu görmek için 3-4 hastane gezmiş, bizi aramış. Dün geldi sağ olsun bizi buldu, teşekkür ettik. Çok memnun olduk, Rabbim onu da bağışlasın. Devletimizden de Allah yüz bin defa razı olsun. Bakanımız sağ olsun, devlet erkanı herkes geldi. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

"Yaralarımızı yavaş yavaş saracağız"

Fırat Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, yaptığı açıklamada hastanelerine 151 depremzedenin sevk edildiğini, 143'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 8 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Hastaların genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Ayten, "Birkaç gün içinde onlar da toparlanacak. Bazı hastalar ise acil serviste ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Acil serviste başta olmak üzere tüm hekimlerimiz, personel ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yaralarımızı yavaş yavaş saracağız." şeklinde konuştu.

Bakanlar Gül ve Kurum Sivrice'de incelemede bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde hasar gören binalar ile Merkez Camisinde incelemede bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Bakan Gül, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin bütün imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Her olanağın seferber edildiğini kaydeden Gül, şöyle konuştu:

"Depremin olduğu ilk günden itibaren Sivrice halkımızın yanındaydık. Onların taleplerini dinlemiştik. Vatandaşlarımızla beraberdik. Bizler sizlerin her zaman yanında olmaya gayret edeceğiz. Devlet, millet bu sorunları, yaralarımızı beraber birlikte çözmeye devam edeceğiz. Sivrice'nin ne sorunu varsa hasarlı yerler tespit edilecek. Burada tüm imkanlarıyla inşallah kalıcı tüm sorunları giderecek adımları atacağız. Biz büyük bir devletiz, acı ve tatlı günde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. Rabbim devletimize zeval vermesin."

"Konteynır kent kurulacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ ve Malatya'da vatandaşların yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek için tüm bakanlıkların seferber olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak ağır hasarlı binalar nedeniyle Sivrice ilçesinde kalıcı konutlar yapacaklarını dile getiren Kurum, "Kalıcı konutlarımız sizin ihtiyaçlarınızı giderecek şekilde, bölge mimarisine uygun ve hayvancılık noktasında hayvancılık yapan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderebilecekleri proje çerçevesinde olacak. Diğer taraftan acil ihtiyaçlara yönelik çadır, battaniye, ısınma ve gıda ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşıladık. Bugün yine ilave battaniye, çadır ve gıda talebine karşılık bugün içerisinde kaymakamlık eliyle dağıtım yapılacak." diye konuştu.

Sivrice'de geçici barınma ihtiyacını karşılamak için 250-300 konteynerın yer alacağı geçici barınma merkezi kurulacağını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Kalıcı konutlarımız yapılana kadar ağır hasarlı binalarımızdaki kardeşlerimiz konteyner kentlerinde kalacaklar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimiz tüm birimleriyle tüm ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılayacak. Hem kaymakamlığımıza hem belediyemize nakdi yardım gönderdik. Onlar da ihtiyaç olan ailelere ihtiyaçları nispetinde kaymakamlık eliyle dağıtılacak. Çok geçmiş olsun, İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı saracağız ve bu depremden zarar gören ilçemizi çok daha iyi hale getirecek çalışmalarımızı yapacağız. Camimizde hasarlı gözüküyor büyük ihtimal ağır hasarlı. Camimizi de konutlarla birlikte yapacağız. Sivrice halkına yakışır camimizi yaparak en kısa sürede teslim edeceğiz."

"Devletimiz her derdimize çare olur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise deprem bölgesinde yaraların kısa sürede sarılacağına işaret etti.

Devletin sorunları çözecek güçte olduğunu vurgulayan Kandemir, "Devletimiz her derdimize çare olur. Devletimiz dün olduğundan daha güçlü, her derdimizi çözeriz. Şöyle sabırla birbirimize sarıldığımız müddetçe devlet büyümeye devam eder. Sivrice'miz inşallah dün olduğundan daha güzel olacak." ifadesini kullandı.

Bakanlar Soylu ve Koca, enkaz altından iki kişiyi çıkaran Suriyeli Mahmud'a teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da yıkılan binanın enkazından iki kişiyi çıkaran üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile görüştü.

Bakanlar Soylu ve Koca, Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Soylu ve Koca, daha sonra depremin hemen ardından yıkılan binada Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini enkazdan çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'a teşekkür etti.

Gazetecilerin Suriyeli sığınmacılara ilişkin soruları üzerine Bakan Soylu, "Mahmud insanlığın kendine vermiş olduğu bir vazifeyi yerine getirdi. Allah razı olsun. Biz 400 yıl aynı sancak altında yaşadık. Biz kardeşiz ve bu kardeşliğimiz devam ediyor. Aynı kıbleye yönelip secde ediyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu zor günlerde el ele birlikteliğimizi ortaya koymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, İdlib'de olan Mahmud el Osman'ın ailesiyle ilgili çalışma olup olmayacağına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Biz şu anda burada nasıl bir mücadeleyi ortaya koyuyorsak, şu anda orada, yine burada gördüğünüz sivil toplum örgütleriyle beraber Kızılay'dan Diyanet'e, İHH'ya, Beşir'e, Hayrat'a kadar bütün hepsiyle beraber nasıl burada bir sistem kurmuş onlara zimmetlemişsek orada da aynı meseleyi yapıyoruz. Nasıl burada çadırlar, konteynerler kuruyorsak, şu anda aynı şekilde arkadaşlarımız oradalar. Orada briket evler kuruyorlar ve o bombaların altından kaçan çocuklara, annelere, kadınlara, yaşlılara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sınırımızın 20, 30 kilometre ilerisinde ve burada insanlık adına birbirimize sahip çıkıyoruz."

Bakan Koca da depremin ardından elinden gelenleri yapmaya çalışan herkese teşekkür ederek, "Biz aynı değerlere aynı inanca sahibiz. Mahmut da Emine de insanlığın tek bir dil olduğunu hepimize göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, heyecandan konuşamayan Mahmud el Osman'a sarıldı.

Bakan Soylu, depremzedeler için konteyner kentin kurulacağı alanda incelemede bulundu:

Bakan Soylu, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremzedeler için konteyner kentin kurulacağı Aşağı Holpenk Mahallesi'ne geçti.

Burada yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ağır hasarlı binalara ilişkin bir değerlendirmede bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çadırlar, spor salonları ve okullarla bu meseleyi görüyoruz ama okullar açılacak. Okullar açıldıktan sonra vatandaşımızın ağır hasarlı olan evlerinde kalabilmelerine izin vermemiz onlar açısından doğru değil. Burada geçici olarak bir konut merkezi gerçekleştiriyoruz, geçici olarak konteyner. Elimizde şu anda 1000 tane var, 1000 daha getirteceğiz. Çeşitli vilayetlerimizde var. İhtiyaç olursa onları da buraya getirtiriz."

"Burayı tam bir geçici yaşam merkezi haline getireceğiz"

"Bu söylediğim 1000 artı 1000 konteyner konutlar yeni ve hiç kullanılmamış. Şimdi burada altyapısına başladılar hemen. Yarına kadar çalışma yapacağız. En geç 15 gün içerisinde soğuk, sıcak su giderinin olduğu, lavabo, banyo, kısmen mutfağının olduğu tek katlı konteyner konutları burada gerçekleştireceğiz. Geçici olarak gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanan Soylu, vatandaşların rahat edebileceği, camiden alışveriş yapabilecekleri bölümlere kadar sosyal alanların planlandığını aktardı.

Bakan Soylu, Fethi Sekin Şehir Hastanesi yakınlarında da bir konteyner kent oluşturulacağını dile getirerek, "Burayı tam bir geçici yaşam merkezi haline getireceğiz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığımızca da burada sağlık tesisi de hemen ilk adımda meydana getirilecek. 15 gün içerisinde inşallah AFAD Başkanımız ve arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde burada başlamış olacağız. Topyekun bir planlama ile çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 50 milyon 576 bin lira toplandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremzedeler için başlatılan "Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası"nda 50 milyon 576 bin lira toplandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgede hayatı normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhasının sürdürüldüğü belirtildi.

Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'nın vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ettiği aktarılan açıklamada, yapılan yardımlar sonucu banka hesaplarında 24 milyon 324 lira 33 kuruş, SMS ile 26 milyon 576 bin 590 lira olmak üzere toplamda 50 milyon 576 bin 914 lira 33 kuruş biriktiği bildirildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 4 aracın görev yaptığı ifade edildi.

Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 11 bin 32 binadan 274'ünün yıkıldığı, 2 bin 876'sının ağır hasar aldığı, 150'sinin orta ve 3 bin 514'ünün az hasarlı olduğu aktarıldı. Acil olarak yıkılacak 42 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 4 bin 716 binanın hasarsız olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremzedeleri ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle camilerin ihtiyaç olduğu müddetçe sürekli açık olacağını ve ihtiyaç sahiplerinin burada kalabileceklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Erbaş Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarını ve camilerde kalan vatandaşları ziyaret etti.

Erbaş, Yeşil Cami ve Hacı Mustafa Şahin Camisi'nde bulunan taziye evlerine giderek depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu. Erbaş, yaşanan afetin ardından tüm ülkeden deprem bölgesine yardım eli uzatıldığını belirterek, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk günden itibaren olay yerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 bin kişilik mobil mutfağımızla depremzedelerimize destek oluyoruz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini bu depremde yaşıyoruz. Millet olarak bu felaketi birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Camiler sürekli açık olacak

Hacı Fetih Camisi'nde kalan vatandaşlarla sohbet eden Erbaş, depremin hemen ardından uygun camilerin konaklama için hizmete açıldığını hatırlatarak, camilerin ihtiyaç olduğu sürece açık olacağını ve ihtiyaç sahiplerinin buralarda kalabileceklerini bildirdi.

Erbaş, cami içerisinde yer alan taziye bölümünde de depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına taziyede bulundu. Burada, depremde vefat eden vatandaşlar için dua eden Erbaş, yaralanan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Gül, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, devletin tüm kademelerinin deprem bölgesinde vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Bakan Gül, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Hak İş Başkanı Mahmut Uslu, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve diğer ilgililerle depremden etkilenen Doğanyol ilçesinde inceleme ve temaslarda bulundu.

Çolak Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden anne Gazel (32) ve oğlu Yusuf Ali Say'ın (5) yakınlarını ziyaret eden Bakan Gül, baba Nadir Say ile görüştü, aile bireylerine başsağlığı diledi.

Daha sonra Gökçe Mahallesi'ndeki bir çadırda barınan aileyi ziyaret eden Gül, burada yaptığı konuşmada, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye geldiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanların bölgeye geldiğini ifade eden Gül, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, 'bizim hiçbir hemşehrimiz açıkta kalmayacak, biz yanlarında olacağız.' dedi talimat verdi. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız da burada. Şimdi bu hasarların hepsini tespit edecekler, talimatları verdiler. Bunların hepsi hızlıca yapılacak. Ağır hasarlılar yıkılacak ve vatandaşlarımıza ne gerekiyorsa bunun hepsi belirlendi. Hem maddi yardımlar hem diğer ev, iaşe ile ilgili her türlü konuda hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceksiniz. Enkaz çalışmaları bitti, diğer hazırlıklar bitti şimdi bunlarla ilgili inşallah gereken hızlı bir şekilde yapılacak. Bu konuda müsterih olun."

Devletin tüm kademelerinin vatandaşların yanında olduğunu, devletin milleti ile el ele yaraları sardığını ve tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Bakan Gül, şunları aktardı:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla buradalar. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bölgede hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bu konuda maddi olarak tüm vatandaşlarımıza sağlanacak imkanlar ve destekler açıklandı bugün. Tüm bakanlık yetkilileri buradalar, vatandaşlarımızın yanında hem tespitler yapılmakta hem de bir an önce kalan eksiklerin telafisi için de çalışmalar yapılmakta. Tekrar milletimize baş sağlığı diliyorum."

Bakan Gül ve beraberindekiler daha sonra Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden Mustafa Kara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum depremin vurduğu Çevrimtaş köyünde inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde büyük hasar gören Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde incelemede bulundu.

Beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde iki vatandaşın hayatını kaybettiği ve büyük hasarın oluştuğu köye gelen Kurum, köylülerle görüştü.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasar tespitlerini yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini almak için köye geldiğini söyledi.

Köyde 19 evin ve onlara bağlı ahırların yıkıldığını aktaran Kurum, köy halkının ihtiyaçlarını karşılayacak tek katlı, yanında ahırların olduğu konutların inşaasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kurum, Sivrice ilçesinde de yeni konutların yapılacağını bildirerek, ilçede ilk etapta 250 konteynerden oluşan geçici barınma merkezi kuracaklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, köy yakınlarındaki bazı yollarda da deprem nedeniyle yarık oluştuğu öğrenildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Kurtulmuş, Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Kurtulmuş, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, bunun yanında Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile Adalet Bakanları olmak üzere bütün bakanların depremde büyük hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Kentteki sağlık personellerinin şifa dağıtmaya devam ettiğini aktaran Kurtulmuş, "Şu an 58 hastamız Elazığ genelinde, bu hastanemizde ise 32 hastamız var. Bir kısmını ziyaret etme imkanımız oldu. Allah'a çok şükür 9 tanesi yoğun bakımda olmak üzere hayati tehlikeleri yok. Buradaki yaralılarımız çok kısa sürede taburcu olacaklardır." diye konuştu.

Kurtulmuş, yıkılan evlerin enkazında, Ordu, Kayseri, Sakarya ve Konya belediyelerinin seferber olduğunu anımsatarak, bir yandan AKUT, AFAD diğer yanda da Kızılay ve diğer kurumların 3 gündür uyumadan canla başla çalıştığını kaydetti.

Devlet ve hükümetçe çok büyük bir beraberlik örneği gösterildiğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Depremzede vatandaşlarımızın her birinin tek söylediği, 'Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun, milletimize zeval vermesin' dualarını ediyorlar. Bunlar güzel şeyler. En son bugün enkaz altından iki kişi daha çıkarıldı ve enkaz altında vatandaşımız kalmadı. Üzgünüz onları sağ çıkartmak mümkün olmadı. Bütün ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha bize böyle elem keder göstermesin."

Türkiye'nin fay hattında yer alan bir ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, depreme dayanıklı olmayan binaların süratle yenileme mecburiyetini dile getirdi.

Kurtulmuş, daha sonra Mustafa Paşa Mahallesi'ne geçerek Kışla Taziye Evi'nde depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu, ardından Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yakup Kılıç Spor Salonu'na sığınan depremzedelerle bir araya geldi.

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: AA