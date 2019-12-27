Elazığ'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi

27.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:08

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde de hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak duyurulan 4.9 büyüklüğünde deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Saat 10.02'de meydana gelen depremde Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde panik yaşandı. İlk bilgilere göre kentte herhangi bir yıkım ya da yaralanan olmadığı bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA