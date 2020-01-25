Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesinde çöken 3 binadan arama ve kurtarma çalışmaları
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Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesinde çöken 3 binadan arama ve kurtarma çalışmaları

Mustafa Paşa Mahallesinde enkazda arama ve kurtarma ekibinin çalışmasından de görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde çöken 3 binada arama ve kurtarma ekibinin çalışması devam ediyor.

25.01.2020 07:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 07:16
Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesinde çöken 3 binadan arama ve kurtarma çalışmaları

Mustafa Paşa Mahallesinde enkazda arama ve kurtarma ekibinin çalışmasından de görüntüler - 'da meydana gelen depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde çöken 3 binada arama ve kurtarma ekibinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesinde çöken 3 binadan arama ve kurtarma çalışmaları
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