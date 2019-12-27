Elazığ'daki deprem Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi
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Elazığ'daki deprem Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

27.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:50
Elazığ'daki deprem Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi

'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, , ve 'da da hissedildi.

Saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle Malatya'da bazı vatandaşlar, bulundukları yerlerden sokak ve meydanlara çıktı.

Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadı.

Kaynak: AA
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