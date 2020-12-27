Elazığ'daki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi
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Elazığ'daki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi

27.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:17

Elazığ'daki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi.

Elazığ'daki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi

DİYARBAKIR - Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi.

Elazığ'da saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'ten de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, depremin şiddeti nedeni ile evlerdeki avizeler sallandı.

Elazığ'daki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi
Elazığ'daki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi
Elazığ'daki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi
Elazığ'daki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ROMEDİ YILMAZ

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