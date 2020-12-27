Elazığ'daki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi.

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi.

Elazığ'da saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'ten de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, depremin şiddeti nedeniyle evlerdeki avizeler sallandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı