: Elazığ'daki deprem - Bakan Kurum, Sakine Düşmez'in cenaze törenine katıldı

26.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:38

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Onurlar Camisinde, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Sakine Düşmez'in cenaze namazına katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sürsürü mahallesindeki yıkılan binanın enkazında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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